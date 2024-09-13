احتفالية رونالدو كادت أن تكون باكية.. النصر يخطف التعادل من الأهلي في الوقت القاتل

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 23:14

كتب : محمد رؤوف

كريستيانو رونالدو

خطف النصر التعادل من الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل فرانك كيسيه هدف الأهلي، بينما أحرز بسام الحريجي بالخطأ في مرماه لصالح النصر.

وانقلبت الأجواء الاحتفالية من قبل النصر إلى حزن كبير، بعد الاحتفال بـ كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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واحتفل مشجعو نادي النصر بوصول كريستيانو رونالدو لاعب الفريق إلى 900 هدف خلال مسيرته قبل مباراة الأهلي.

وقبل انطلاق المباراة احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة GOAT أي الأفضل في جميع الأوقات.

أما الجماهير فرفعت لوحة عليها رقم 900 وصورة رونالدو وعبارة "فقط الأبطال من يحققون المجد".

وسجل رونالدو هدفه رقم 900 مع منتخب البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ولم تكن المباراة في أفضل مستوى ممكن، إذ لم تتواجد الفرص بصورة كبيرة.

وشهدت الدقيقة الثامنة فرصة كبيرة للنصر عن طريق ساديو ماني بعدما سدد كرة رأسية أخرجها روجر إيبانييز مدافع الأعلي من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 24 سدد مارسيلو بروزوفيتش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي.

وأحرز كيسيه هدفه بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وتعادل النصر في الوقت القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق الحريجي بعدما ارتطمت الكرة في قدمه ثم سكنت الشباك.

وبهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة الرابعة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما ارتفع رصيد النصر عند النقطة الخامسة محتلا المركز السادس.

النصر الأهلي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
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