أبرزهم صلاح.. الكشف عن تقييم بطاقات 6 لاعبين مصريين في EA FC 25

كشفت شركة EA النقاب عن تقييم بطاقات اللاعبين في نسختها الجديدة من اللعبة الشهيرة EA FC 25.

ويتواجد في اللعبة ستة لاعبين مصريين وهم محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (فرانكفورت) وسام مرسي (إبسويتش تاون) ومصطفى محمد (نانت) وطارق حامد (ضمك) ومحمد شريف (الخليج).

ولم تتواجد بطاقة لمحمد عبد المنعم المنتقل حديثا إلى نيس الفرنسي لكن من المتوقع أن يتم ضمها إلى اللعبة في الأسابيع المقبلة.

ويعد محمد صلاح هو صاحب أعلى تقييم بالطبع بين اللاعبين المصريين بطاقة إجمالية بلغت 89.

وتلاه عمر مرموش بتقييم 79 ثم سام مرسي بـ76 ومصطفى محمد بـ75.

ثم يأتي طارق حامد ببطاقة فضية وليست ذهبية مثل سابقيه بتقييم 73 ثم محمد شريف بـ69.

يذكر أن أعلى تقييم لصلاح كان في فيفا 23 بتقييم 90.

وستصدر اللعبة في 27 سبتمبر الجاري ويمكن لأصحاب الطلب المسبق لنسخة الألتيميت بدء اللعب في الـ20 من الشهر الجاري.