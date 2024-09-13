أبرزهم صلاح.. الكشف عن تقييم بطاقات 6 لاعبين مصريين في EA FC 25

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشفت شركة EA النقاب عن تقييم بطاقات اللاعبين في نسختها الجديدة من اللعبة الشهيرة EA FC 25.

ويتواجد في اللعبة ستة لاعبين مصريين وهم محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (فرانكفورت) وسام مرسي (إبسويتش تاون) ومصطفى محمد (نانت) وطارق حامد (ضمك) ومحمد شريف (الخليج).

ولم تتواجد بطاقة لمحمد عبد المنعم المنتقل حديثا إلى نيس الفرنسي لكن من المتوقع أن يتم ضمها إلى اللعبة في الأسابيع المقبلة.

أخبار متعلقة:
عودة بوفون وجاريث بيل إلى EA FC 25.. وملعبان عربيان في اللعبة Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في EA FC 25 "من أجل النادي".. الكشف عن الإعلان الرسمي للعبة EA FC 25 وموعد طرحها الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25 بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EA FC 25

ويعد محمد صلاح هو صاحب أعلى تقييم بالطبع بين اللاعبين المصريين بطاقة إجمالية بلغت 89.

وتلاه عمر مرموش بتقييم 79 ثم سام مرسي بـ76 ومصطفى محمد بـ75.

ثم يأتي طارق حامد ببطاقة فضية وليست ذهبية مثل سابقيه بتقييم 73 ثم محمد شريف بـ69.

يذكر أن أعلى تقييم لصلاح كان في فيفا 23 بتقييم 90.

وستصدر اللعبة في 27 سبتمبر الجاري ويمكن لأصحاب الطلب المسبق لنسخة الألتيميت بدء اللعب في الـ20 من الشهر الجاري.

EA FC 25 صلاح
نرشح لكم
gaming - الكشف عن الملاعب الجديدة في EAFC 25 Gaming مبابي وثنائي سيتي في الصدارة.. الإعلان عن أفضل 25 لاعبا في EAFC 25 عودة بوفون وجاريث بيل إلى EA FC 25.. وملعبان عربيان في اللعبة Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25 Gaming - نيمار يفوز على مساعد الدوسري في كأس العالم للرياضات الإلكترونية gaming - مصر تفوز على المغرب في نهائي موبايل ليجند في بطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية Gaming – الـ7 مليون دولار لن تغادر السعودية.. فالكونز بطلا لـ كأس العالم للرياضات الإلكترونية Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في EA FC 25
أخر الأخبار
الأهلي يتعاقد مع شركة روزناما لإدارة قناة النادي 4 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: ريال مدريد يتفق مع ميندي على تجديد تعاقده 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن جاهزية محمد شحاتة لمواجهة الشرطة الكيني ساعة | الكرة الإفريقية
بعد أحداث مباراة العراق.. استقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – 30 ألف مشجعا لمباراة الأهلي وجور ماهيا الكيني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها 2 ساعة | رياضة نسائية
قائمة ريال مدريد - عودة بيلينجهام وتشواميني لمواجهة شتوتجارت.. وغياب دياز 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين - وينفول كوبينا ينضم إلى وادي دجلة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 وفاة إيهاب جلال 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس