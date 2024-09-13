مؤتمر مارسيكا: لم أعمل مع 40 لاعبا أبدا.. وسعيد بتجديد جاكسون

أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أنه لم يعمل رفقة 40 لاعبا أبدا من قبل.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "سعيد جدا بتجديد نيكولاس جاكسون، يؤدي بشكل جيد للغاية منذ انضمامي إلى النادي، وهو يعمل بجد مع وبدون الكرة، إنه نوع اللاعب الذي يسجل الأهداف دائما".

وأضاف " في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، قدم بالفعل بعض التمريرات الحاسمة، وسجل الأهداف".

وجدد المهاجم السنغالي عقده مع تشيلسي حتى 2033.

وأكمل " في هذه اللحظة لدينا 24 لاعبا، عدد اللاعبين عادي، قلت مرات عديدة، حتى في البداية كنت أعمل مع 25 أو 26 لاعبا، ولم يكن لدي 40 لاعبا أبدا".

وشدد "أحببت فريق تشيلسي حقا قبل انضمامي، وعندما انضممت إلى النادي قمنا ببعض الأشياء، وفي الصيف المقبل سيكون لدينا الفريق الذي نريده بالضبط".

وأنهى حديثه قائلا: "أقرر وضع التشكيل الأساسي وفقا للحصص التدريبية، جادون سانشو لاعب جيد للغاية في الثلث الأخير وفي موقف واحد ضد واحد، سيحصل على فرصته في اللحظة المناسبة".

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.