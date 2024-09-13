في غياب محمد شريف وطارق حامد.. الخليج يخسر من التعاون وضمك يفوز على الأخدود

خسر الخليج من التعاون في الجولة الثالثة من الدوري السعودي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في ملعب الأخير.

سجل موسى بارو وسلطان مندش هدفي التعاون في الدقائق 18 و51.

وغاب محمد شريف عن المباراة وفريقه الخليج بداعي الإصابة.

وفي الوقت ذاته فاز ضمك الذي يضم بين صفوفه طارق حامد على الأخدود بثلاثة أهداف لهدف.

وغاب طارق حامد عن المباراة التي أقيمت في ملعب ضمك بداعي الإصابة.

سجل أهداف ضمك حسين الزيداني وجورج نكودو في الدقائق 6 و12 و26.

فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق نوليدج موسونا في الدقيقة 74.

بتلك النتائج وصل رصيد التعاون للنقطة السادسة ليحتل المركز الثالث.

وحصل ضمك على الثلاث نقاط الأولى له في الدوري ليحتل المركز السادس.

أما الخليج فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

ولم يحصد الأخدود أي نقطة ليحتل المركز الـ18 والأخير.