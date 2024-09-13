محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 21:45

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - الزمالك

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك عن حصول موكله على 60 ألف دولار من ناديه السابق الأهلي.

وتحدث محامي عبد الله السعيد لـFilGoal.com قائلا: "حصلنا على 60 ألف دولار من الأهلي في نهاية شهر أغسطس الماضي".

وأتم هاني زهران تصريحاته المقتضبة "يتبقى 4 آلاف دولار قيمة فارق العملة بين الفرانك السويسري والدولار".

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وكان عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكشف هاني زهران في وقت سابق لـFilGoal.com "محكمة كاس أصدرت حكما نهائيا بإلزام الأهلي بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لعبد الله السعيد".

وواصل "تغريم الأهلي في قضية عبد الله السعيد؟ حصلنا على أحكام عديدة داخل مصر وخارج مصر في القضية خلال الفترة الماضية".

وأضاف "ووصل خطاب أمس الأربعاء، بدفع الأهلي 70% من قيمة المصروفات وهي تساوي 25 ألف فرنك سويسري خلال 30 يوما، بالإضافة لـ 10 آلاف فرنك في حكم التعويض، و19500 ألف فرنك للمحكمة السويسرية الفيدرالية".

وأتم "هناك قرار صدر بضرورة الدفع خلال 30 يوما، وإذا لم يدفع الأهلي سيتم الحجز على حسابات النادي في البنوك".

ولعب عبد الله السعيد في صفوف الأهلي بين عامي 2011-2018.

وانتقل السعيد إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز قبل أن يستقر في صفوف الزمالك منذ يناير الماضي.

الأهلي عبد الله السعيد
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