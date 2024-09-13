احتفال رائع من جماهير النصر بوصول رونالدو لهدفه الـ900

احتفل مشجعو نادي النصر بوصول كريستيانو رونالدو لاعب الفريق إلى 900 هدف خلال مسيرته قبل مباراة الأهلي.

ويواجه النصر منافسه الأهلي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقبل انطلاق المباراة احتفل النادي عن طريق فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر بإهداء قميص يحمل رقم 900 للنجم البرتغالي وعبارة GOAT أي الأفضل في جميع الأوقات.

أما الجماهير فرفعت لوحة عليها رقم 900 وصورة رونالدو وعبارة "فقط الأبطال من يحققون المجد".

وسجل رونالدو هدفه رقم 900 مع منتخب البرتغال ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

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لوحة فنية رسمها جماهير النصر لتكريم أسطورة اللعبة كريستيانو رونالدو 🇵🇹🐐🖼️pic.twitter.com/QFMF7AD0JK — FilGoal (@FilGoal) September 13, 2024

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 34 بتسديدة على الطائر بقدمه اليمنى بعد عرضية من نونو مينديز.

وجاءت أهداف رونالدو الـ900 كالتالي:

450 هدفا مع ريال مدريد في 438 مباراة

145 هدفا مع مانشستر يونايتد في 346 مباراة

101 هدف مع يوفنتوس في 134 مباراة

68 هدفا في 68 مباراة مع النصر

5 أهداف مع سبورتنج لشبونة في 31 مباراة

131 هدفا مع البرتغال في 212 مباراة