يورتشيتش: الجيش الرواندي قوي للغاية ولكن لدينا الخبرة للفوز

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 21:22

كتب : بسام أبوبكر

كرونوسلاف يورتشيتش

أكد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أن الجيش رواندي قوي للغاية، لكن فريقه لديه الخبرة للتعامل في مثل هذه الظروف.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه الجيش الرواندي في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدير الفني الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "الجيش الرواندي قوي ويتمتع بشعبية كبيرة، وكل شيء تغير عن مباراة الفريقين التي جرت العام الماضي في دوري الأبطال هنا في كيجالي".

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وأضاف "تغير الملعب وهناك عدد ضخم من الجماهير سيتواجد في المدرجات، وكذلك هناك لاعبين جدد وجهاز فني وتعاقدات جديدة وكل شيء مختلف، وبالتالي الوضع سيختلف تماما".

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وأكمل "تابعت الفريق بشكل جيد عن قرب وحللت العديد من مبارياته وأعلم أن مواجهته على أرضه ووسط جماهيره ستكو صعبة، لكن لدي الثقة في اللاعبين في تحقيق الفوز".

وشدد "لدينا العديد من الغيابات، لكن لدينا لاعبين رائعين ولديهم الخبرة للفوز".

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وأنهى حديثه قائلا: "يوجد بعض اللاعبين عادوا متأخرين بعد فترة الراحة والتجمع الدولي وتدربوا مرة واحدة، ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع واللعب بقوة".

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أما أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق قال: "ندرك مدى صعوبة المباراة، واجهنا الجيش الرواندي الموسم الماضي، لكن هذه المرة ستكون مختلفة في ملعب آخر".

وأردف "المنافس تطور ويملك لاعبين جيدين والملعب سيكون ممتلئ بالجماهير، لكن تعاهدنا على تحقيق الفوز قبل مباراة الإياب في القاهرة".

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واختتم "اعتادنا على اللعب في ظروف اللعب في إفريقيا، مهما كانت الظروف، نحن جاهزون لتحقيق الفوز والوصول للدور المقبل".

بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا كرونسلاف يورتشيتش أحمد الشناوي
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