انتهت الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الأهلي
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 90+9: جووووووول قاتل بعدما ارتطمت الكرة في قدم بسام الحريجي لاعب الأهلي وسكنت الشباك.
ق 73: إدوارد ميندي ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة من تاليسكا.
ق 57: جوووووول فرانك كيسيه بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 24: تسديدة قوية من مارسيلو بروزوفيتش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس المرمى.
ق 8: رأسية من ساديو ماني أخرجها إيبانييز مدافع الأهلي من على خط المرمى.
بداية المباراة
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