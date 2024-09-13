انتهت الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد أهلي جدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

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انتهت

ق 90+9: جووووووول قاتل بعدما ارتطمت الكرة في قدم بسام الحريجي لاعب الأهلي وسكنت الشباك.

ق 73: إدوارد ميندي ينقذ مرماه من تسديدة خطيرة من تاليسكا.

ق 57: جوووووول فرانك كيسيه بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: تسديدة قوية من مارسيلو بروزوفيتش من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس المرمى.

ق 8: رأسية من ساديو ماني أخرجها إيبانييز مدافع الأهلي من على خط المرمى.

بداية المباراة