رابيد بوخارست يعلن ضم بوبيندزا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

آرون بوبيندزا

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني عن تعاقده رسميا مع الجابوني أرون بوبيندزا في صفقة انتقال حر.

أرون بوبيندزا

النادي : لاعب حر

وقال بوبيندزا في تصريحاته لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد بالانضمام إلى رابيد. إنه نادٍ كبير في رومانيا وجماهيره رائعة وشديدة الحماس".

وأضاف "النادي أرادني بقوة وسأحاول رد ذلك بالمساهمات والأهداف والألقاب".

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وأوضح "سعيد باللعب مع كلينتون نجي الذي أتفاهم معه جيدا للغاية".

وأكمل "أتيحت لي أيضا فرصة العمل مع ماريوس سوموديكا الذي يعتبر كوالدي، ولا يمكنني الانتظار لبدء اللعب".

ماذا حدث؟

كشف مصدر من الزمالك عن موقف النادي من وصول الجابوني أرون بوبيندزا إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "لا علاقة لنا بالصور المنتشرة عن وصول بوبيندزا إلى رومانيا. ننتظر إعلان أي فريق التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، في حال ذلك سيتم التواصل مع المحامي الخاص بنا للحفاظ على حقوق النادي".

وشدد "نملك البطاقة الدولية الخاصة باللاعب ونثق في صحة موقفنا، لكن لا يمكننا التحرك بشكل رسمي قبل إعلان أي ناد آخر ضم اللاعب".

ويتمسك الزمالك بموقفه في قضية بوبيندزا إذ ذكر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحة موقف النادي الأبيض في التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وأعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.

في المقابل قال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار بالعاصمة بوخارست نقلها موقع فاناتيك الروماني: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".

وأضاف: "أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا، أعتقد أنه سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق".

وأكمل:"وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضًا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي".

وتحدث بوبيندزا عن نادي رابيد بوخارست: "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهمًا كثيرًا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي."

وذكر موقع فاناتيك الروماني أن آرون بوبيندزا غير لائق بدنيا ومن المرجح أن يكون أول ظهور له في نوفمبر.

وتوجه بوبيندزا من نيجيريا إلى رومانيا بعد حصوله على تأشيرة شينجن وتصريح العمل.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف

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