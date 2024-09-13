التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وظهور أول لـ إيفان توني مع الأهلي

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أهلي جدة بعد قليل.

ويلاقي النصر منافسه الأهلي في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر رفقة أندرسون تاليسكا وساديو ماني.

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وعلى الجانب الآخر يظهر المهاجم الإنجليزي إيفان توني للمرة الأولى بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برينتفورد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغانم – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – سالم النجدي

خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريتسيانو رونالدو – ساديو ماني

وعلى الجاب الآخر أعلن ماتياس يايسلي المدير الفني لأهلي جدة تشكيل فريقه.

بينما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – روجر إبانييز – ميريح ديميرال – عبد الله العمار

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني

أمامهما: رياض محرز – روبرتو فيرمينو – فراس البريكان

خط الجوم: إيفان توني

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

النصر الأهلي الدوري السعودي كريستيانو رونالدو إيفان توني
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