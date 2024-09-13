فعل كل شيء في شوط.. تريزيجيه يتألق في ظهوره الأول ويقود الريان للفوز على الشحانية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 20:06

كتب : رامي جمال

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

قاد محمود حسن "تريزيجيه" فريقه الجديد الريان لفوز كبير على الشحانية بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة في ملعب أحمد بن علي.

وشارك تريزيجيه في المباراة كأساسي واستمر فيها حتى استبداله في الدقيقة 73.

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افتتح تريزيجيه أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وعقب أربع دقائق أضاف روجر جيديس الهدف الثاني للريان.

وفي الدقيقة 15 صنع تريزيجيه هدفا لجوليان دي سارت تم احتسابه تسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحته.

وعقب خمس دقائق سجل محمد إبراهيم الهدف الأول للشحانية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع تريزيجيه هدفا ثانيا في المباراة وسجله روجر جيديس.

وفي الدقيقة 90 قلص محمد إسماعيل النتيجة بهدف ثان للشحانية.

بتلك النتيجة وصل رصيد الريان للنقطة السادسة ليصعد للمركز الرابع بالتساوي مع السد وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد الشحانية عند نقطتين يحتل بهم المركز الـ11 وقبل الأخير.

وانضم تريزيجيه إلى الريان قادما من طرابزون سبور معارا لموسم.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

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