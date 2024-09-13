عمر فرج: الزمالك قريب من فلسطين.. وأريد الفوز بدربي السوبر ثم أفوز الدوري وأصبح هدافه

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

عمر فرج - الزمالك

وقال فرج في حوار نشرته الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيسبوك: "تم استقبالي بشكل رائع، وأنا فخور بالتواجد هنا".

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وأضاف "الزمالك كان يريد استعارتي من البداية وسمعت بذلك من وكيلي في يناير، لكن الأمر لم يكتمل، والمفاوضات استمرت منذ ذلك الوقت وتمكننا من إتمام الصفقة الآن".

وأوضح "الزمالك فريق كبير يمتلك التاريخ وكل شيء، وعندما شاهدت أشياء عن النادي تحمست للانضمام إلى الفريق".

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وتابع "شعرت أنه شيء جيد لي وللفريق ونستطيع فعل الكثير معًا. النادي له تاريخ كبير وقريب من فلسطين، وهذا يشجعني على عمل الكثير للنادي".

وأكمل "دور المجموعة هو الأهم للفريق، أنا سأفعل المطلوب مني لنقدم الأفضل معا".

وواصل "تابعت مباراة الفريق ضد الأهلي ونهائي الكونفدرالية. ينتظرنا دربي كبير، وفي السوبر (الإفريقي) ستكون المباراة أكبر من المباريات الأخرى. أتمنى التواجد في المباراة وإن شاء الله سنفوز".

وأردف "أهم شيء هو الفوز بالسوبر، وبعد ذلك سأحاول الحصول على مكان أساسي في الفريق، وإن شاء الله نفوز الدوري المصري وأكون هدافه".

واختتم "أكثر ذكريات تجمعني بالزمالك هو حب والدي لشيكابالا وطريقة لعبه وأهدافه وتصويباته الرائعة، إنه لاعب كبير ومحبوب".

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع عمر فرج قادما من أيك السويدي لمدة 4 مواسم.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع عمر فرج ومحمد حمدي والسنغالي سيدي ندياي والمغربي محمود بنتايك والبولندي كونراد ميشالاك.

ويستعد الزمالك للقاء الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

ثم بعد ذلك يخوض الزمالك قمة السوبر الإفريقي أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر.

الزمالك عمر فرج شيكابالا
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