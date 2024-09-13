بوستيكوجلو: بنتانكور يجب أن يُعاقب عما فعله في سون ولكن

أقر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام بإلزامية عقوبة رودريجو بنتانكور لاعب الفريق بسبب حديثه عن هيونج مين سون.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بسون وبنتانكور، فقد أجريا مناقشات حول الحادث برمته وكلا اللاعبين يفهمان ويحترمان موقف بعضهما البعض".

وأضاف "اعتذر بنتانكور بالفعل عما قاله وقبل سون ذلك، وتقبل حقيقة أن أحد زملائه في الفريق وشخص مقرب منه ارتكب خطأ".

وأكمل "نحن نحاول كبشر على طول الطريق أن نفعل الشيء الصحيح طوال الوقت، لكن هذا لا يحدث دائما".

وتابع "نحن جميعا نرتكب الأخطاء، لقد قلت من قبل، بالنسبة لي لا يتعلق الأمر بالعقاب فحسب، بل هو فرصة للناس من أجل التعلم".

وأنهى حديثه قائلا: "بنتانكور يجب أن يعاقب عما فعله، ولكن أيضا علينا أن نمنحه فرصة الاعتذار والتعلم من الخطأ".

بينتانكور كان قد أطلق تلميحا عنصريا عن سون حين طلب منه مذيع برنامج "بور لا كاميستا" الحصول على قميص الكوري الجنوبي فقال له "أو قميص ابن عمه كلهم يشبهون بعضهم البعض"

وقررت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم فتح باب التحقيق بشأن الواقعة بسبب انتهاك قواعد السلوك.

ويحتل توتنام المركز العاشر برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.