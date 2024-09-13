كرة يد – بعد تدخل وزير الرياضة وحسن مصطفى.. مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة الإفريقية المقرر اقامتها في الكونغو ومنحهم الفرصة كاملة.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم أن القرار جاء بعد تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد الأمين أن القرار جاء كذلك تأكيدا على ضرورة عدم فقد مصر في فرصتها من المشاركة.

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ماذا حدث؟

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا 2024 في الكونغو والمؤهلة لكأس العالم رغم أن الفريق يتواجد حاليا في معسكر في المركز الأولمبي وقبل السفر إلى التشيك لخوض معسكر تحضيري.

ونشرت اللاعبات بيانا مشتركا عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي تواصل معهم من قبل أي من أعضاء الاتحاد.

فيما ظهر عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عبر قناة "صدى البلد" وأكد أن القرار جاء لترتيب وجهة استراتيجية لمنتخبات السيدات بعد النتائج غير الجيدة لفريقي 2004 و2006 في بطولتي العالم والناشئات اليف الجاري.

وأوضح أن الخطة الموضوعة لن تجني ثمارها في البطولة خاصة ان المنتخب احتل المركز الثامن والأخير في بطولة إفريقيا 2022.

كما أشار لوجود تخوف من الحرب الأهلي في الكونغو على اللاعبات وانتشار جدري القردة.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد 5 ملايين جنيه تكلفة معسكر الفريق.

كرة يد منتخب مصر
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