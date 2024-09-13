خبر في الجول – سيراميكا يتفق مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق لضمه

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 19:05

كتب : عمرو نبيل

أحمد أشرف - الأهلي - إنبي

توصل نادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما للتعاقد معه بعقد 5 أعوام.

ولم يقيد الأهلي اللاعب في قائمته وبالتالي أصبح حرا.

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ولعب الجناح مع الأهلي في الموسم الماضي مباراتين لمدة 64 دقيقة.

وحصل أشرف على فرصته بعد حسم الأهلي بطولة الدوري واللعب بالفريق الأساسي بعد حصول الأساسيين على راحة.

واشترك أشرف في مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة 33 من الدوري لمدة 63 دقيقة.

وشارك لمدة دقيقة واحدة ضد مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتعاقد الأهلي مع أشرف في شتاء 2022 قادما من الإنتاج الحربي.

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