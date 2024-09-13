خبر في الجول - زد يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ثنائي الأهلي.. ووضع بند أحقية إعادة الشراء

توصل نادي زد لاتفاق مع نظيره الأهلي للتعاقد مع محمد أشرف ورأفت خليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب الثنائي في زد الموسم المنقضي على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد اتفق مع الأهلي لضم الثنائي بشكل نهائي.

ووضع الأهلي بند أحقية إعادة الشراء بضعف قيمة بيعهما.

ولا يمكن للأهلي أن يعير الثنائي مرة أخرى بسبب قوانين الاتحاد المصري الجديدة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تعليمات القيد ومواعيد القيد في مسابقاته لموسم 2024-25.

قواعد الإعارة

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

ولعب محمد أشرف في الموسم الماضي رفقة زد 19 مباراة ولم يسجل أي هدف وفي المقابل تمكن من ضناعة هدف.

وخاض رأفت خليل 27 مباراة مع زد وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في الموسم المنقضي.