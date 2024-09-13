هذه ليلته.. تريزيجيه يسجل ويصنع مرتين مع الريان في شوط

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

تألق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في ظهوره الأول مع الريان القطري.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

ويلتقي الريان اليوم الجمعة مع منافسه الشحانية في الجولة الرابعة من الدوري القطري في ملعب أحمد بن علي.

ففي الدقيقة الخامسة سجل تريزيجيه الهدف الأول في المباراة والأول الشخصي له بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

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وعقب 10 دقائق فقط صنع تريزيجيه الهدف الثالث للريان بتمريرة لزميله جوليان دي سارت.

واحتسب الحكم المساعد الهدف تسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحته.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع تريزيجيه هدفا جديدا للريان سجله روجر جيديس.

وانضم تريزيجيه إلى الريان قادما من طرابزون سبور معارا لموسم.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

تريزيجيه الريان الشحانية الدوري القطري
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