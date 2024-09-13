هذه ليلته.. تريزيجيه يسجل ويصنع مرتين مع الريان في شوط

تألق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في ظهوره الأول مع الريان القطري.

تريزيجيه النادي : الريان الريان

ويلتقي الريان اليوم الجمعة مع منافسه الشحانية في الجولة الرابعة من الدوري القطري في ملعب أحمد بن علي.

ففي الدقيقة الخامسة سجل تريزيجيه الهدف الأول في المباراة والأول الشخصي له بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

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هدف |

في ظهور الأول.. الدولي المصري محمود تريزيجيه يسجل هدفه الأول.. الريان يتقدم 1 - 0 على الشحانية في الدقيقة 5#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/2azMkUuiZp — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024

وعقب 10 دقائق فقط صنع تريزيجيه الهدف الثالث للريان بتمريرة لزميله جوليان دي سارت.

واحتسب الحكم المساعد الهدف تسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحته.

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هدف |

الريان تقدم 3 - 0 على الشحانية عبر جوليان دي سارت في الدقيقة 15#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/wLz59gMDbS — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع تريزيجيه هدفا جديدا للريان سجله روجر جيديس.

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هدف |

الريان تقدم 4 - 1 على الشحانية عبر روجر غيديس في الدقيقة +49#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/5s8dMu3CjH — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024

وانضم تريزيجيه إلى الريان قادما من طرابزون سبور معارا لموسم.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.