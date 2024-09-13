احتاج 5 دقائق فقط.. تريزيجيه يسجل هدفه الأول مع الريان في الدوري القطري

لم يحتج محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر سوى خمس دقائق فقط ليسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد الريان.

تريزيجيه النادي : الريان الريان

ويلتقي الريان اليوم الجمعة مع منافسه الشحانية في الجولة الرابعة من الدوري القطري في ملعب أحمد بن علي.

وتسلم تريزيجيه الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك.

وانضم تريزيجيه إلى الريان قادما من طرابزون سبور معارا لموسم.

ويمتد تعاقد تريزيجيه مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

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