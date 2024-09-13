الزمالك بالزي البديل ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني، عن ارتداء الفريق زيه البديل والمكون من القميص اللبني والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي الكامل.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الشرطة الكيني في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وفي المقابل سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه الكامل باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر" وسيرتدي حارس مرمى الفريق القميص الأسود والشورت البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على تواجد الفريقين بملعب المباراة قبل انطلاقها بحوالي 90 دقيقة، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي للمديرين الفنيين عقب نهاية المباراة.

ومنح مسؤولو نادي الشرطة الكيني بعثة الزمالك عدد 5 دعوات VIP ومثلهم للسفارة المصرية في كينيا، بالإضافة إلى 52 بطاقة تعريفية لبعثة الفريق، و6 بطاقات أخرى لبعثة الفريق الإعلامية.

وأعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية رسميا نقلها لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويعد الزمالك هو حامل اللقب للبطولة بعدما خسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتصر في الإياب بهدف دون رد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم إيشو - أحمد مصطفى زيزو – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.