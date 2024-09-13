مدرب الزمالك: جاهزون لمواجهة الشرطة الكيني.. وماهر والسعيد إضافة لنا في الكونفدرالية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 17:13

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد الشعلة السعودي

يثق أحمد مجدي المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك في قدرات فريقه قبل مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، غدا السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مجدي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "اعتمدنا قبل نهاية الموسم الماضي على منح بعض اللاعبين فترات الراحة لعدم تأثرهم بدنياً بتلاحم المواسم، وذلك لبداية جيدة للموسم الجديد".

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وأضاف "استفدنا كثيراً من المعسكر المغلق بالإسكندرية والذي خاض فيه الفريق 4 مباريات ودية، جهزت اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد للموسم الجديد".

وشدد "وجود عبد الله السعيد وناصر ماهر ضمن قائمة الزمالك في النسخة الجديدة من الكونفدرالية يدعم الفريق فنياً بشكل كبير، لما يمتلكه الثنائي من قدرات وخبرات كبيرة".

وواصل "الفرق الكبيرة دائماً ما تكون مطالبة بالفوز في المباريات الودية، وهدفنا هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية للعام الثاني على التوالي، وهذا ما نقله الجهاز الفني للاعبين".

وأتم "لدينا مباراة مهمة أمام منافس جيد وهو الشرطة الكيني في بداية المشوار الأفريقي، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب غدًا السبت، والتقدم خطوة جديدة في البطولة الإفريقية".

وكانت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية قد أعلنت رسميا نقلها لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني السبت المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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