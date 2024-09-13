تقرير فرنسي: مصطفى محمد يغيب عن مواجهة نانت وريمس للإصابة

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

كشف موقع "فرانس بلو" عن غياب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، عن فريقه لمواجهة ستاد ريمس.

ويستضيف نانت فريق ستاد ريمس في تمام السادسة مساء الأحد، من الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي.

وذكر الموقع الفرنسي، أن مصطفى محمد وزميله المدافع الفرنسي نيكولاس كوزا المصاب في الفخذ، والظهير فابيان سينتونزي، سيغيبون عن المباراة بسبب الإصابة.

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وتعرض مصطفى محمد للإصابة عقب مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب، والتي غاب على إثرها عن مواجهة الجولة الثانية بالتصفيات أمام بوتسوانا على ملعب الأخير.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن فيه أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى محمد في العضلة الخلفية، فيما ذكر الموقع الفرنسي أن إصابة مصطفى محمد طفيفة.

كما يستمر غياب المهاجم هيربا جيراسي صاحب الـ18 عامًا، لمدة شهر لمعاناته من التواء في الكاحل.

ويمكن لمدرب نانت أنطوان كومباريه، الاعتماد على قائد الفريق جان تشارلز كاستيليتو، والمهاجم إغناتيوس جاناجو، وفلورنت موليت، والمدافع ناثان زيزي بعد تعافيه من إصابة بخلع في الكتف، والذين عادوا ليدعموا قائمة نانت في المباراة.

وسجل مصطفى محمد هدفا في شباك مونبيليه في آخر ظهور لنانت قبل التوقف الدولي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في المباريات الثلاث الأولى لنانت هذا الموسم بإجمالي 43 دقيقة.

ويحتل نانت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من فوزين أمام أوكسير ومونبيليه، وتعادل في الجولة الافتتاحية أمام تولوز.

ويحتل ستاد ريمس المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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