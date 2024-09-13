في الجول يكشف أسباب غيابات الأهلي أمام جور ماهيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 16:24

كتب : أحمد الخولي

أشرف داري - مران الأهلي

يستعد الأهلي لملاقاة جور ماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في 15 سبتمبر في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن القائمة التي تكونت من 23 لاعبا.. طالع القائمة من هنا

ويكشف FilGoal.com أسباب غيابات الأهلي عن المباراة والتي جاءت كالتالي:

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غياب المغربي أشرف داري الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة المغرب أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وأعلن الأهلي إصابة داري بجزع في كاحل القدم.

كما يغيب عن القائمة الثلاثي كريم الدبيس، ومحمد عبد الله، ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ويغيب عمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة القادم من الإسماعيلي، ورباعي الفريق الشباب المقيد إفريقيا أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير، الذين يمكنهم المشاركة بدءًا من دور المجموعات، لقيدهم بعد الأول من سبتمبر.

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وأعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية رسميا نقلها لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

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