أغلق باب الرحيل.. لونين يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2030

أغلق ريال مدريد الباب أمام رحيل حارس مرماه الأوكراني أندري لونين.

أندري لونين النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد لونين مع ريال مدريد في صيف 2025.

لكن الفريق الملكي أعلن بشكل رسمي تمديد عقد أندري لونين حتى عام 2030.

وتألق الحارس الأوكراني في الموسم الماضي بعد غياب تيبو كورتوا في أكثرية المباريات بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

صحيفة آس ذكرت في وقت سابق أن المقربين من لونين لا يستبعدون رحيله بسبب رغبته في اللعب بشكل أساسي وهذا صعب بسبب وجود الحارس البلجيكي.

إدارة ريال مدريد نجحت في الإبقاء على خدمات لونين ومددت عقده لمدة 5 سنوات كاملة.

وانتقل لونين إلى ريال مدريد في صيف موسم 2018-2019 من زوريا لوجانسك الأوكراني مقابل 8 ونصف مليون يورو.

الحارس الأوكراني خرج اللاعب للإعارة أكثر من مرة إلى أندية ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفييدو.

ويتواجد لونين رفقة ريال مدريد منذ انتهاء إعارته مع ريال أوفييدو في صيف 2020.

وخاض لونين 48 مباراة وسكنت شباكه 51 هدفا فيما حافظ عليها خلال 16 مباراة.