مؤتمر أنشيلوتي: ريال سوسيداد فريق معقد وصعب.. وموقف بيلينجهام وتشواميني

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف ثنائي الفريق جود بيلينجهام وتشواميني من المشاركة ضد ريال سوسيداد.

ويلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد غدا السبت في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الخاص بمواجهة سوسيداد: "بيلينجهام وتشواميني لن يشاركا أمام سوسيداد، وسنرى ما إذا كانا يإمكانهما اللعب يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا".

وشدد "ريال سوسيداد فريق معقد وصعب لكن لدينا ثقة في جاهزيتنا للمباراة. نريد أن نبدأ بشكل جيد ومواصلة الحماس والرغبة في المنافسة".

وأجاب "فينيسيوس؟ إنه ليس في أفضل حالاته لكنه حاسم للغاية بالنسبة لنا. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. إنه يعمل دائما بشكل جيد ويقدم كل ما لديه".

وواصل "رودريجو استحق التواجد ضمن المرشحين للكرة الذهبية وأتفهم أنه منزعج، لقد قدم أشياء مذهلة في دوري أبطال أوروبا ولعب دورا هاما".

وكشف "لقد فقدنا كروس وناتشو، لكن الجو صحي للغاية داخل غرفة الملابس. هناك لاعبون يتحملون المزيد من المسؤولية مثل فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو، والشباب الذين لم يعودوا صغارا بعد الآن".

وأجاب عن لاعبه التركي "أردا جولر في حالة جيدة. لقد لعب لمدة ساعة ضد بلد الوليد وسيكون لديه المزيد من الدقائق. أن يكون أساسيا بلا منازع هو أمر معقد لأنني لا أرى أي لاعب أساسي بلا منازع في هذا الفريق".

وأتم "خوض 7 مباريات خلال 20 يوما؟ يجب أن نحاول تجنب الإصابات. لقد مررنا بالكثير وتحملنا ذلك جيدا. علينا أن نتعايش مع هذا الجدول فمن الطبيعي أن نتعرض لذلك".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 بعد مرور جولات.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل سوسيداد المركز 14 برصيد 4 نقاط.