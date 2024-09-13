دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تحضيراته قبل السفر إلى كينيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 12:46

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - مران الأهلي

اختتم فريق النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى كينيا استعدادًا ‏لمواجهة جور ماهيا.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا عصر الأحد في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

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وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص للمباراة قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

فيما خصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة بالكرة أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.‏

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة اليوم إلى كينيا؛ لخوض المباراة التي تقام في الثالثة ‏عصر الأحد المقبل بالعاصمة نيروبي.‏

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وكانت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية قد أعلنت رسميا نقلها لمباراة الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الأحد المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة لبدء مشواره للدفاع عن لقبه في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولم تكشف الشبكة عن رقم القناة التي سوف تنقل المباراة.

وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن قائمة الأهلي الإفريقية:

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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