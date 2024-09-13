رينارد: العودة لتدريب السعودية؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

إيرفي رينار - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

رفض الفرنسي هيرفي رينارد الحديث عن ما يتردد حول اتصالات المنتخب السعودية للعودة إلى تدريبه مجددا.

وترددت أنباء عن رغبة الاتحاد السعودية لكرة القدم في إعاردة رينارد مجددا لمهمة تدريبا بدلا من روبرتو مانشيني.

وقال هيرفي رينارد عبر صحيفة الرياضية السعودية: "لن أتحدث عن العروض من أجل العودة إلى تدريب منتخب السعودية، هذا شيء خاص. لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري".

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وأضاف المدرب الفرنسي "استمعت بتجربتي مع هذا الفريق، وأعجبت بسالم الدوسري والروح القتالية لعلي البليهي، وكذلك موهبة محمد كنو وسعود عبد الحميد، فهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري كانوا مخلصين لمنتخبهم الوطني، وسجلوا أهدافا أهدافا مهمة للغاية".

المدرب الفرنسي قاد منتخب بلاده للسيدات خلال أولمبياد باريس والذي أقصي منها في دور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف في الدقائق الأخيرة.

وأعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار الشهر الماضي عقب نهاية مهمته في أولمبياد باريس.

في المقابل تسود حالة من عدم الرضا لدى الجماهير السعودية بشأن أداء الأخضر تحت قيادة مانشيني.

وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.

وحقق رينار مع منتخب السعودية مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في بداية مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 بالانتصار بنتيجة 2-1، ثم ودع من دور المجموعات.

منتخب السعودية هيرفي رينار
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