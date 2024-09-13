كلاسيكو السعودية - محرز جاهز لمواجهة النصر

بات النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة جاهزا لخوض مباراة فريقه المرتقبة أمام النصر.

ويلعب أهلي جدة ضد النصر مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محرز تعافى من الإصابة وبات جاهزا لخوض الكلاسيكو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة أصبح بيده قرار مشاركة محرز من عدمها أمام النصر.

وتعرض محرز للإصابة وتم استبعاده من مباراة منتخب الجزائر أمام ليبريا في التصفيات الإفريقية بسبب الإصابة.

وفاز منتخب الجزائر على ليبريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025.

نادي النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

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