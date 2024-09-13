ديكو: فاتي تنتظره مسيرة كبرى في برشلونة.. وإعارة روكي فرصة جيدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يرى ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أن أنسو فاتي تنتظره مسيرة كبيرة من النجاح من النادي الكتالوني.

وعاد فاتي إلى صفوف برشلونة بعدما قضى الموسم المنصرم معارا إلى برايتون.

وقال ديكو في مؤتمر صحفي أقيم بالبرتغال: "أنسو فاتي لاعبنا. نحن سعداء بعودته. لقد عانى كثيرا من الإصابات في السنوات الأخيرة".

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وأضاف "فاتي يبلغ من العمر 21 عاما فقط وأمامه مسيرة كاملة. لديه فرصة جيدة لأن يصبح أنسو الذي نريده. الجميع يعلم من هو فاتي. لقد رأيناه متألقا في برشلونة ولهذا السبب نحن سعداء بوجوده في الفريق".

وعن إعارة فيتور روكي أوضح "روكي؟ إنها إعارة جيدة. إنه لاعب مر بستة أشهر صعبة للغاية. الأمر ليس سهلا".

وواصل "إنه مثل جميع اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى ناٍ كبير على غرار برشلونة. كانت الفكرة دائما هي منحه دقائق وفرصة بيتيس جيدة جدا له".

وقرر برشلونة إعارة فيتور روكي إلى ريال بيتيس حتى 30 يونيو 2025، مع خيار تمديد الإعارة لموسم آخر.

وفضل فيتور روكي الانضمام لبيتيس وليس سبورتنج لشبونة الذي طلب ضمه من قبل، حسب تقارير عديدة.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2031.

وكان برشلونة قد ضم روكي في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين.

برشلونة أنسو فاتي
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