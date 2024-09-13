بوبيندزا: لا أريد الحديث عن الزمالك.. ومتحمس لتقديم كل شيء لـ رابيد

رفض الجابوني أرون بوبيندزا، التعليق على مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل بوبيندزا، إلى العاصمة الرومانية صباح الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست.

وقال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار نقلها موقع فاناتيك الروماني: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".

وأضاف: "أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا، أعتقد أنه سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق."

وأكمل:"وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضًا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي".

وتحدث بوبيندزا عن نادي رابيد بوخارست: "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهمًا كثيرًا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي."

وذكر موقع فاناتيك الروماني أن آرون بوبيندزا غير لائق بدنيا ومن المرجح أن يكون أول ظهور له في نوفمبر.

وتوجه بوبيندزا من نيجيريا إلى رومانيا بعد حصوله على تأشيرة شينجن وتصريح العمل.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وتمسك الزمالك بموقفه في قضية بوبيندزا إذ ذكر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحة موقف النادي الأبيض في التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وأعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.

وقال أدهم في تصريحات لموقع بلاي سبورت الروماني: "الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا والذي رفض رغم ذلك احترام توقيعه ولم يعد اللاعب يرد على أي مكالمات".

وأكمل: "سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.