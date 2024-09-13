بوبيندزا يصل رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست

وصل الجابوني آرون بوبيندزا إلى رومانيا صباح الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى فريق رابيد بوخارست.

أرون بوبيندزا النادي : لاعب حر الزمالك

وكشف موقع فاناتيك الروماني، أن آرون بوبيندزا غير لائق بدنيا ومن المرجح أن يكون أول ظهور له في نوفمبر.

وتوجه بوبيندزا من نيجيريا إلى رومانيا بعد حصوله على تأشيرة شينجن وتصريح العمل.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وتمسك الزمالك بموقفه في قضية بوبيندزا إذ ذكر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحة موقف النادي الأبيض في التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وأعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.

وقال أدهم في تصريحات لموقع بلاي سبورت الروماني: "الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا والذي رفض رغم ذلك احترام توقيعه ولم يعد اللاعب يرد على أي مكالمات".

وأكمل: "سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.