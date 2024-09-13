مواعيد مباريات الجمعة 13 سبتمبر.. كلاسيكو السعودية و3 دوريات أوروبية كبرى

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

رونالدو - ماني - النصر ضد الرائد

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 والقنوات الناقله.

ويلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مواجهة مرتقبة ضد أهلي جدة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

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كما يلعب ضمك بقيادة طارق حامد ضد الأخدود، والتعاون أمام الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال بيتيس ضد ليجانيس، فيما يواجه بوروسيا دورتموند نظيره هايدنهايم في الدوري الألماني.

وفي الدوري الفرنسي يلعب سانت إيتيان ضد ليل ضمن مباريات الجولة الرابعة.

للاطلاع على جميع مباريات الويم من هنا.

الدوري السعودي

النصر × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع على قناة ssc sports 1.

ضمك × الأخدود.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق مساء وتذاع على قناة ssc sports extra 2.

التعاون × الخليج.. المباراة في تمام االسابعة إلا 10 دقائق مساء وتذاع على قناة ssc sports extra 1.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × ليجانيس.. تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

دورتموند × هايدنهايم.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان × ليل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي رونالدو الدوري الإسباني
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