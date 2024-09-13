بعد واقعة بلع اللسان.. حسام عرفات يعود لتدريبات بورفؤاد

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 02:37

كتب : رضا السنباطي

حسام عرفات

عاد حسام عرفات لتدريبات فريق بورفؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية.

حسام عرفات

النادي : بورفؤاد

بورفؤاد

وكان عرفات قد تعرض لبلع اللسان خلال لقاء ودي بين بورفؤاد والجمارك.

وتعرض عرفات للاصطدام بلاعب الجمارك في الرأس قبل بلع اللسان، وتم نقله لمستشفى بورسعيد ليجري بعض الفحوصات الطبية.

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وتواجد مجلس إدارة النادي وجهازه الفني في استقبال عرفات بالورود في تدريبات الفريق.

ويستعد بورفؤاد بقيادة المدير الفني سامر عبد الرحمن لدوري القسم الثاني ب.

وأوقعت القرعة فريق بورفؤاد في مواجهة النصر في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب.

اللاعب الطبيب الذي أنقذ حياة عرفات

قررت منطقة بورسعيد لكرة القدم تكريم الطبيب أحمد عادل سالم لاعب نادي الجمارك الذي أنقذ حياة حسام عرفات لاعب بورفؤاد.

وبلع عرفات لسانه في مباراة الجمارك وبورفؤاد، قبل أن يتمكن سالم من إعادته لمكانه الطبيعي.

اللاعب والطبيب أحمد عادل هو ابن عادل سالم اللاعب الدولي للكرة الطائرة في التسعينات.

وبدأ أحمد عادل سالم مسيرته الرياضية مع النادي المصري في سن 9 يسنوات، ووصل للفريق الأول.

وقال سالم إنه كان يستعد للنزول للملعب كبديل في المباراة، وفجأة سقط حسام عرفات علي الارض في كرة مشتركة مع زميله محمد شوقي.

وحينما سقط أمامه فزع بعد أن وجد حسام علي الأرض في وضع غير طبيعي وتدخل رفقة محمد التايب في علاجه ووجد فكه مخلوع من مكانه.

ونظرا لكونه طبيب أسنان تمكن من رد الفك لوضعه الطبيعي سريعا ثم إعادة اللسان لمكانه بالتعاون مع التايب.

وأشار إلى أن حالة حسام عرفات كانت صعبة جدا بعد دخوله في غيبوبة استمرت ساعات حتي استعاد وعيه.

حسام عرفات بورفؤاد
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