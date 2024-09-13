حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عما تعرض له الراحل إيهاب جلال المدير الفني للدراويش قبل وفاته.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة النهار: "إيهاب جلال تعرض لجلطة، ثم تطورت الأمور لـ 3 جلطات، قبل تعرضه لارتشاح في المخ وكانت الأمور مستقرة بعد التدخل الجراحي ولكن حدثت مضاعفات".

وأضاف "إيهاب جلال كان مقهورا منذ فترة المنتخب. إنه شخص سخر نفسه وسافر وحاول الحصول على أعلى الشهادات ليصبح أحسن مدرب في مصر، فيجعلونه يدرب المنتخب ثم لا يكمل شهرا ونصف في ظروف صعبة وتتم إقالته في الطائرة بلا احترام لشخصه".

وأكمل "إيهاب جلال علم بإقالته في طريقه لخوض مباراة كوريا الجنوبية الودية ولكنه استمر حرصا على شكل المنتخب. وقضى شهرين في الولايات المتحدة بعد ذلك وأعدناه إلى مصر "بالعافية" فلم يكن يريد الرجوع".

وأوضح "كنا نحاول جعله ينسى كل ذلك بالعمل ولكنه كان تحت ضغوط كبيرة. لا رحمة حتى في طريقة إلقاء اللوم من الجميع. هناك من يتلذذ بقهر الناس والتنمر عليهم. الناس لا يرحمون الحي. الآن صار إيهاب جميلا والكل يجمع على احترامه ويعتذر له على رميه بالباطل. كل ذلك ظهر بعد وفاته".

وتابع "إيهاب جلال شخص نادر في الحياة بحبه وإخلاصه للكل. كلما كنت أتحدث معه بعد أي موقف سيئ يقول لي: "لدينا رسالة نؤديها وحقنا سنحصل عليه في الآخرة وهذا هو الأهم".

وأكمل "في آخر يوم (قبل مرضه) ولأول مرة اتصل بي في فترة الأجازة وطلب لقائي. كان عادة ما يقضي هذا الوقت مع أسرته. وفي نهاية اليوم أوصاني بالاعتناء بنفسي وأولادي وحفيدي".

وعن عدم حصوله على راتبه لـ 7 أشهر في الإسماعيلي قال: "إيهاب جلال لم يكن يفكر في المادة أبدا. هناك أشياء دفع ثمنها من جيبه الخاص وكان يقوم بالكثير من أعمال الخير. كان يطلب مني الاتصال باللاعبين الذين لا يجدون فريقا ويساعدهم بطرق غير مباشرة".

وأكمل "كل ما كان يؤلم جلال في الإسماعيلي هو تأخر ترتيب الفريق في الجدول وحزن الجماهير بينما هو من يتولى المسؤولية".

وواصل "الكثير من الأشخاص ظلموا إيهاب جلال ولكني لا يمكنني الحديث عن الأسماء الآن".

واختتم "إيهاب جلال كان حزينا للغاية من اتحاد الكرة الذي لم يسدد مستحقاته حتى اليوم. الآن بعد الوفاة يريدون الإيحاء بأنهم يفعلون شيئا. المدرب الأجنبي ندفع له بالدولار ونترجاه ليأخذ أمواله، ولكن هنا نهين بعضنا البعض ولا نحب للآخر النجاح".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.