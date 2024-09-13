رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع مناقشة شكل الدوري الجديد
الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 02:04
كتب : هاني العوضي
أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا للأندية الأعضاء بتحديد موعد اجتماع لأجل مناقشة مقترحات نظام الدوري الجديد.
وحددت رابطة الأندية يوم الأربعاء 18 سبتمبر لاجتماع رؤساء الأندية.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
تهدي أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أرق التحيات وأطيب التمنيات آملين لسيادتكم دوام التوفيق.
بالإضارة لكتابنا رقم (637) الصادر بتاريخ 25-6-2024 بشأن تحديد موعد اجتماع مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعرض ومناقشة شكل بطولة الدوري العام موسم 2024-2025.
يتشرف مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بدعوة السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع يوم الأربعاء الموافق 18-9-2024 بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام (دوري Nile) الموسم الجديد 2024-2025 لتحديد أفضل مقترح مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية والذي يحقق الصاح العام للكرة المصرية وجميع الأندية.
وانتهى موسم 2023-2024 في أغسطس الماضي.
ويطالب العديد من المسؤولين والجماهير بإيجاد طريقة مختلفة لإقامة الدوري، منعا لتكرار هذا التأخر في الانتهاء.