حوار جوميز - عن موقفه من بقاء زيزو وأكبر مشكلة تواجه الزمالك

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك استياءه من طريقة تعامل المسؤولين مع الجداول وراحة اللاعبين، كما كشف عن موقفه من إعلان بقاء أحمد سيد زيزو نجم الفريق بصفوف الأبيض.

وقال جوميز في حواره مع قناة الزمالك: "أول ما قاله لي جوسفالدو فيريرا المدرب السابق للفريق كان: "النادي رائع ولكن إذا نظمنا أنفسنا بشكل أفضل كان يمكننا تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأوضح "أكبر مشكلة يواجهها الزمالك هي تسريب أخباره. لماذا لا نستخدم قناة الزمالك في الإعلان عن أخبار النادي؟ لماذا تُعرف كل الأخبار عن اللاعبين قبل أن يوقعوا؟ يجب أن نغلق النادي على أنفسنا ولذلك كنت مصرا على إغلاق التدريبات رغم حب الجماهير لحضورها".

أخبار متعلقة:
الزمالك يطلب من كاف الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لضم ثنائي الزمالك بـ 12 مليون جنيه مدرب آيك السابق يعدد مزايا عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد

وأضاف "يجب أن تنظر لآخر مباراة لعبناها في الموسم الماضي، وبعد ذلك الطبيعي أن يكون الفاصل بين الموسمين شهر ونصف، بواقع شهر لراحة اللاعبين وشهر ونصف للإعداد. لا وجود لذلك في مصر واتحاد الكرة لم ينظم نفسه وهذا خطأه في إقامة مباريات الكأس بعد الدوري".

وأوضح "ما حدث ضرب من الجنون. المسؤولون لا يبالوا باللاعبين. لعبنا 17 مباراة في شهرين وبعدها يجب أن نلعب الكأس"؟

وأكمل "اللاعبون كانوا رجالا في ظل تلاحم المباريات وقدموا كل ما يمكنهم".

وتابع "سأستمع لمن يتحدث وينتقد عن معرفة، ولذلك لا أستمع لما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لو ركزنا عليها سنرتكب الكثير من الأخطاء".

وواصل "نحن نعرف احتياجاتنا ونتحمل المسؤولية لأن اتخاذ هذه القرارات الفنية الهامة يتطلب الشجاعة، وما تريده الجماهير في النهاية هو الفوز وهذا ما نعمل لتحقيقه".

وعن بقاء زيزو قال: "زيزو لاعب محترف ويهتم بنفسه للغاية واستمراره معنا رائع لي كمدرب، وأنا أفهم أن كرة القدم أصبحت صناعة وأتقبل رحيل أي لاعب طالما أن ذلك في صالح النادي".

وأردف "عمر جابر ونبيل عماد يستحقان التواجد في منتخب مصر ولكن يجب احترام قرارات جهازه الفني".

وعن مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي قال: "الأهلي فريق قوي ولديه العديد من البدائل، ولكنها مباراة واحدة في النهاية. حين واجهنا الأهلي في نهائي الكأس لم نتمكن من استغلال الفرص وهم قتلوا المباراة بالتسجيل في النهاية، ولكننا نملك الشجاعة للعب بفلسفتنا والفوز بالسوبر".

وعن الخصم القادم في الكونفدرالية قال: "الشرطة الكيني فريق منظم ويجب أن نحرمه من الكرة ونغلق نقاط قوته ونستغل نقاط ضعفه".

الزمالك الدوري المصري جوزيه جوميز زيزو
نرشح لكم
حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع مناقشة شكل الدوري الجديد بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية "كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال كما انفرد في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا الخامس.. الزمالك يضم البولندي ميشالاك أحد السعودي يعلن انتقال ميشالاك كونراد إلى الزمالك خبر في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
بعد واقعة بلع اللسان.. حسام عرفات يعود لتدريبات بورفؤاد ساعة | الكرة المصرية
حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي 2 ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع مناقشة شكل الدوري الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
حوار جوميز - عن موقفه من بقاء زيزو وأكبر مشكلة تواجه الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية 2 ساعة | الدوري المصري
"كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال 3 ساعة | الدوري المصري
"كل المعلومات لا تستند إلى أساس".. رامي عباس يعلق على مستقبل صلاح 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
كما انفرد في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال