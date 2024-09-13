حوار جوميز - عن موقفه من بقاء زيزو وأكبر مشكلة تواجه الزمالك

أبدى جوزيه جوميز مدرب الزمالك استياءه من طريقة تعامل المسؤولين مع الجداول وراحة اللاعبين، كما كشف عن موقفه من إعلان بقاء أحمد سيد زيزو نجم الفريق بصفوف الأبيض.

وقال جوميز في حواره مع قناة الزمالك: "أول ما قاله لي جوسفالدو فيريرا المدرب السابق للفريق كان: "النادي رائع ولكن إذا نظمنا أنفسنا بشكل أفضل كان يمكننا تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأوضح "أكبر مشكلة يواجهها الزمالك هي تسريب أخباره. لماذا لا نستخدم قناة الزمالك في الإعلان عن أخبار النادي؟ لماذا تُعرف كل الأخبار عن اللاعبين قبل أن يوقعوا؟ يجب أن نغلق النادي على أنفسنا ولذلك كنت مصرا على إغلاق التدريبات رغم حب الجماهير لحضورها".

وأضاف "يجب أن تنظر لآخر مباراة لعبناها في الموسم الماضي، وبعد ذلك الطبيعي أن يكون الفاصل بين الموسمين شهر ونصف، بواقع شهر لراحة اللاعبين وشهر ونصف للإعداد. لا وجود لذلك في مصر واتحاد الكرة لم ينظم نفسه وهذا خطأه في إقامة مباريات الكأس بعد الدوري".

وأوضح "ما حدث ضرب من الجنون. المسؤولون لا يبالوا باللاعبين. لعبنا 17 مباراة في شهرين وبعدها يجب أن نلعب الكأس"؟

وأكمل "اللاعبون كانوا رجالا في ظل تلاحم المباريات وقدموا كل ما يمكنهم".

وتابع "سأستمع لمن يتحدث وينتقد عن معرفة، ولذلك لا أستمع لما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لو ركزنا عليها سنرتكب الكثير من الأخطاء".

وواصل "نحن نعرف احتياجاتنا ونتحمل المسؤولية لأن اتخاذ هذه القرارات الفنية الهامة يتطلب الشجاعة، وما تريده الجماهير في النهاية هو الفوز وهذا ما نعمل لتحقيقه".

وعن بقاء زيزو قال: "زيزو لاعب محترف ويهتم بنفسه للغاية واستمراره معنا رائع لي كمدرب، وأنا أفهم أن كرة القدم أصبحت صناعة وأتقبل رحيل أي لاعب طالما أن ذلك في صالح النادي".

وأردف "عمر جابر ونبيل عماد يستحقان التواجد في منتخب مصر ولكن يجب احترام قرارات جهازه الفني".

وعن مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي قال: "الأهلي فريق قوي ولديه العديد من البدائل، ولكنها مباراة واحدة في النهاية. حين واجهنا الأهلي في نهائي الكأس لم نتمكن من استغلال الفرص وهم قتلوا المباراة بالتسجيل في النهاية، ولكننا نملك الشجاعة للعب بفلسفتنا والفوز بالسوبر".

وعن الخصم القادم في الكونفدرالية قال: "الشرطة الكيني فريق منظم ويجب أن نحرمه من الكرة ونغلق نقاط قوته ونستغل نقاط ضعفه".