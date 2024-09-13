بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية

أعلن نادي الزمالك عن إذنه للاعبه البولندي الجديد كونراد ميشالاك بالسفر إلى السعودية لمدة 72 ساعة.

كونراد ميشالاك النادي : الزمالك الزمالك

جاء ذلك من أجل جمع اللاعب لمتعلقاته قبل العودة إلى القاهرة مجددا استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق.

وأعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميا لصفوف القلعة البيضاء.

وأتم مسؤولو الزمالك إجراءات قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وبذلك يصبح ميشالاك خامس صفقات الزمالك الرسمية في الصيف الجاري، بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي المعار من إنبي.

وكان الزمالك قد أعلن قيده لـ 4 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

الرباعي المقيد يتكون من الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والبولندي كونراد ميشالاك والسنغالي سيدي ندياي.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

ومن جانبه قبل قليل أعلن نادي أحد السعودي عن انتقال لاعبه البولندي ميشالاك كونراد إلى نادي الزمالك.

وكشف النادي عبر حسابه على انستجرام انتقال اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادي أحد السعودي إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك.

ويجيد اللاعب البولندي صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وكشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بكونراد ميشالاك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان الجامبي مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحصل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.