"كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال

نشر المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق رسالة مؤثرة في وداع الراحل إيهاب جلال.

وكتب بانون عبر إنستجرام:

"بصراحة كنت أتمنى أن أتدرب معك في يوم لأني سمعت عنك كل الخير من إخوتي اللاعبين في النادي الأهلي".

"كل الناس تتحدث عنك بالخير وإنك إنسان طيب قبل أن تكون مدربا".

"رحمة الله عليك يا كابتن إيهاب".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.