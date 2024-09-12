كما انفرد في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

خالد صبحي - منتخب مصر

أعلن المصري اليوم الخميس رسميا ضمه للمدافع خالد صبحي وأحمد القرموطي قادمين من صفوف سيراميكا كليوباترا.

خالد صبحي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
المصري

كان FilGoal.com كشف سابقا عن حصول المصري على توقيع خالد صبحي بالإضافة لزميله في سيراميكا كليوباترا أحمد محمد "القرموطي".

وأصبح خالد صبحي والقرموطي سادس وسابع صفقات المصري الصيفية بعد كل من خالد الغندور وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمود حمدي.

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وانضم خالد صبحي - 29 عاما - إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال موسم 2022 - 2023.

ولعب خالد صبحي لأندية أسوان والقناة والجونة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وكان ضمن فريق شباب الإسماعيلي.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا.

القرموطي بدأ مسيرته مع نادي الفيوم، ثم انتقل إلى منتخب السويس في صيف 2021.

ويلعب القرموطي ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022 قادما من منتخب السويس.

القرموطي صاحب الـ 25 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ولعب القرموطي 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

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