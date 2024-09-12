أحد السعودي يعلن انتقال ميشالاك كونراد إلى الزمالك

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي

أعلن نادي أحد السعودي انتقال لاعبه البولندي ميشالاك كونراد إلى نادي الزمالك.

وكشف النادي عبر حسابه على انستجرام انتقال اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادي أحد السعودي إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لضم ثنائي الزمالك بـ 12 مليون جنيه مدرب آيك السابق يعدد مزايا عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد كونراد ميشالاك يصل القاهرة.. والزمالك يعلن استلام بطاقته الدولية

ويجيد اللاعب البولندي صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وكشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، في وقت سابق، عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بكونراد ميشالاك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان الجامبي مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

ميشالاك كونراد الزمالك صفقات الزمالك
نرشح لكم
الخامس.. الزمالك يضم البولندي ميشالاك خبر في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – مودرن سبورت يطلب استعارة أحمد عابدين من الأهلي خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لضم ثنائي الزمالك بـ 12 مليون جنيه مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع زهير المترجي كونراد ميشالاك يصل القاهرة.. والزمالك يعلن استلام بطاقته الدولية مدرب آيك السابق يعدد مزايا عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد فوفانا يفتح الباب أمام الانتقال إلى مارسيليا
أخر الأخبار
قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك يطلب من كاف الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
الخامس.. الزمالك يضم البولندي ميشالاك 32 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج ردا على رونالدو: هو من قال إن يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن قيد ميشالاك ضمن 4 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية 47 دقيقة | الكرة المصرية
مدير نيس الرياضي: هذا ما يميز عبد المنعم عن تجارب مصرية أخرى 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحد السعودي يعلن انتقال ميشالاك كونراد إلى الزمالك ساعة | ميركاتو
قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة المصري والهلال الليبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 2 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 3 وفاة إيهاب جلال 4 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك