طريقة اللعب مختلفة في نيس.. قصة تحول عبد المنعم من مهاجم إلى مدافع

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم

مع شيوع طريقة 4 - 3 - 3 في عالم كرة القدم، واعتماد المدربين على رباعي في الخط الخلفي ولاعبين اثنين كقلب دفاع، تجد بعض المدربين يلجأون لطرق لعب مختلفة.

نادي نيس الفرنسي، المنتقل إليه حديثا محمد عبد المنعم، أحد تلك الأندية التي تعتمد على ثلاثي في الخط الخلفي واللعب بطريقة 3-4-3 أو 3-5-2 ومشتقاتها.

ومنذ بروز اسم عبد المنعم مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش، ومع النادي الأهلي لعب عبد المنعم كأحد قلبي الدفاع في ظل اعتماد المدربين موسيماني وكولر، على رباعي في الخط الخلفي.

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أحد الصحفيين الفرنسيين وجه سؤالاً لمنعم عن التكتيك الذي يتبعه نيس وطريقة اللعب، وفي أي مراكز الدفاع الثلاثي يفضل اللعب سواء في الوسط أو على الجانب الأيسر أو الأيمن.

ورد منعم: "ليس لدي مركز مفضل، أعلم أن طريقة اللعب مختلفة هنا في نيس، والمدير الفني تحدث معي عن مركزي، ومستعد للعب في أي مركز".

وأكمل: "المدير الفني جعلني أشاهد مباريات وفيديوهات كثيرة عن طريقة اللعب هنا في نيس".

تلقى منعم سؤالاً آخر: "هل كنت تلعب مدافع طوال مسيرتك؟"، ليكشف منعم عن تغيير مركزه: "في صغري كنت ألعب في مركز المهاجم، كان عمري وقتها 9 سنين، قبل أن يقوم المدرب بتغيير مركزي إلى المدافع، التغيير أفادني كثيرًا ونجحت في المركز الجديد وسجلت أهدافا كثيرة أيضا".

في الجول تواصل مع ياسر رجب المدير الفني لناشئي الأهلي السابق والذي تولى تدريب عبد المنعم في مراحل الناشئين، والذي كشف عن سبب تغيير مركز عبد المنعم من المهاجم إلى المدافع، وسر غضب لاعب الأهلي في البداية بسبب تغيير مركزه".

محمد عبد المنعم نيس الفرنسي
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