كرة سلة – سبورتنج لـ في الجول: الأهلي أرسل عرضا لضم رامي إبراهيم.. و48 ساعة حاسمة

أرسل الأهلي عرضا إلى سبورتنج لضم لاعب كرة السلة رامي إبراهيم قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت دينا المنسترلي عضوة مجلس إدارة سبورتنج لـFilGoal.com "بالفعل الأهلي أرسل عرضا لضم رامي إبراهيم لاعب كرة السلة ومجلس الإدارة لم يتخذ قراره حتى الآن".

وتابع "القرار خلال 48 ساعة والصفقة مرتبطة بالقرار الخاص بأشرف توفيق المدير الفني للفريق ومصلحة النادي لأن عقد رامي إبراهيم دخل موسمه الأخير ومن الوارد أن يرحل مجانا بنهاية الموسم".

ويقود فريق سلة الأهلي، الإسباني أجوستي بوش بالموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.