كرة سلة – سبورتنج لـ في الجول: الأهلي أرسل عرضا لضم رامي إبراهيم.. و48 ساعة حاسمة

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 20:54

كتب : هاني العوضي

رامي إبراهيم - سبورتنج كرة سلة

أرسل الأهلي عرضا إلى سبورتنج لضم لاعب كرة السلة رامي إبراهيم قبل بداية الموسم الجديد.

وكشفت دينا المنسترلي عضوة مجلس إدارة سبورتنج لـFilGoal.com "بالفعل الأهلي أرسل عرضا لضم رامي إبراهيم لاعب كرة السلة ومجلس الإدارة لم يتخذ قراره حتى الآن".

وتابع "القرار خلال 48 ساعة والصفقة مرتبطة بالقرار الخاص بأشرف توفيق المدير الفني للفريق ومصلحة النادي لأن عقد رامي إبراهيم دخل موسمه الأخير ومن الوارد أن يرحل مجانا بنهاية الموسم".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد سلة - سبورتنج لـ في الجول: الأهلي طلب ضم يوسف الغايش بشكل ودي.. وموقفنا من بيع اللاعب

ويقود فريق سلة الأهلي، الإسباني أجوستي بوش بالموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.

الأهلي سبورتنج كرة سلة رامي إبراهيم
نرشح لكم
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد سلة - سبورتنج لـ في الجول: الأهلي طلب ضم يوسف الغايش بشكل ودي.. وموقفنا من بيع اللاعب سلة - الزمالك ينجح في رفع الإيقاف عن المشاركة في BAL سلة - الاتحاد يتعاقد مع ياسين عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق لاستضافة الأحداث الدولية.. نادي زد يفتتح ملعبين ويطلق أكاديمية للسلة بقيادة السحرتي كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي كرة سلة - الأهلي يدعم صفوفه بإبراهيم زهران
أخر الأخبار
بعد واقعة بلع اللسان.. حسام عرفات يعود لتدريبات بورفؤاد 6 ساعة | الكرة المصرية
حمد إبراهيم: المنتخب قهر إيهاب جلال ونحن لا نرحم الحي.. وهذه وصيته الأخيرة لي 7 ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع مناقشة شكل الدوري الجديد 7 ساعة | الدوري المصري
حوار جوميز - عن موقفه من بقاء زيزو وأكبر مشكلة تواجه الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
بإذن من الزمالك.. ميشالاك يسافر إلى السعودية 8 ساعة | الدوري المصري
"كنت أتمنى التدرب معك ولم أسمع عنك إلا الخير".. بدر بانون ينعي إيهاب جلال 8 ساعة | الدوري المصري
"كل المعلومات لا تستند إلى أساس".. رامي عباس يعلق على مستقبل صلاح 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
كما انفرد في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال