عودة جافي

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

جافي نجم برشلونة

عاد جافي نجم وسط برشلونة الشاب، إلى تدريبات الفريق الخميس، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

ونشر نادي برشلونة صور لاحتفال اللاعبين بعودة جافي للتدريبات بعد غياب 10 أشهر.

وتعرض جافي لإصابة خلال مباراة إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات بطولة يورو 2024 نوفمبر 2023، لينتهي موسمه.

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كما غاب جافي، 20 عاما، عن بطولة يورو 2024 والتي توج بها الماتادور الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ.

ويلتقي برشلونة ضد جيرونا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

ويحتل برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني الجديد هانز فليك، صدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات.

وفاز جافي بلقبي الدوري والسوبر الإسبانيين، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

كما فاز جافي بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022، متفوقا وقتها على جود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وجمال موسيالا.

وخاض جافي الموسم المقبل قبل إصابته 12 مباراة بالليجا و3 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

جافي برشلونة الليجا هانز فليك
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