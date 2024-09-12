مروة عيد تكشف لـ في الجول كواليس المؤتمر الصحفي لتقديم عبد المنعم

كشفت مروة عيد عبد الملك لاعبة نادي نيس لكرة اليد، تفاصيل قيامها بأعمال الترجمة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم مع نادي نيس.

وانضم عبد المنعم إلى نيس، مقابل 4.3 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو حوافز، بعقد لمدة 4 مواسم

وشاركت مروة عيد في فوز نيس على سومبري أفينوا بنتيجة 25-20 في افتتاح الدوري الفرنسي لكرة اليد، مساء الأربعاء، قبل قيامها بأعمال الترجمة في المؤتمر الصحفي ظهر الخميس.

وكل ما يلي جاء على لسان مروة عيد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com:

نادي نيس تواصل معي منذ وصول عبد المنعم لأتواجد معه في المؤتمر

تم تأجيل المؤتمر أكثر من مرة لأسباب متعددة لتأخر الفيزا وبسبب انضمامه للمنتخب وعدة أمور أخرى.

تواصلت مع عبد المنعم حتى قبل قدومه، ولكن التقيت به لأول مرة اليوم خلال المؤتمر.

كنت متوترة قبل المؤتمر وردود الأفعال لم أتوقعها ولكنها أسعدتني كثيرًا.

سعدت بظهور عبد المنعم بشكل جيد في المؤتمر واطمئنانه وردوده الجيدة.

بدأ عبد المنعم اليوم محاضرات لغة فرنسية، ومعه لاعبين من تونس والجزائر في الفريق مما سيسهلا مهمته في الاندماج مع الفريق.

الصعوبات التي ستواجه منعم هي اللغة ولكن الجيد في الموضوع أنه بدء منذ اليوم، عكس ما فعلته أنا بالتأخر في تعلم اللغة حتى بعد 3 سنوات من قدومي.

من الصعوبات أيضا اختلاف الأجواء والعادات والتقاليد، ولكن منعم ملتزم وقريب من الله، وسينجح بإذن الله مع نادي نيس.

وشارك عبد المنعم في فوز نيس على حساب أنجيه 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، بعدما حل بديلا في الدقيقة 68.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.