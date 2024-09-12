خبر في الجول – المصري يضم خالد صبحي وأحمد القرموطي من سيراميكا كليوباترا

أتم المصري ضمه للاعبين جديدين هما خالد صبحي وأحمد محمد "القرموطي" من سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كلا اللاعبين وقعا على عقود انتقالهما للفريق البورسعيدي أمس الأربعاء والمصري اتفق على دفع 17 مليون جنيه لضمهما.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن مفاوضات متقدمة من المصري لضم أحمد القرموطي.

وانضم خالد صبحي - 29 عاما - إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال موسم 2022 - 2023.

ولعب خالد صبحي لأندية أسوان والقناة والجونة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وكان ضمن فريق شباب الإسماعيلي.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا.

بينما يمتد تعاقد القرموطي مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

القرموطي بدأ مسيرته مع نادي الفيوم، ثم انتقل إلى منتخب السويس في صيف 2021.

ويلعب القرموطي ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022 قادما من منتخب السويس.

القرموطي صاحب الـ 25 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ولعب القرموطي 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.