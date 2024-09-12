مبابي يفوز بجولته القضائية ضد سان جيرمان

أمرت لجنة الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان بدفعه المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق والحالي لريال مدريد كيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية في تقرير لها أن سان جيرمان يتعين عليه دفع 55 مليون يورو لمبابي.

وبعد ذلك بدقائق نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا أكدت فيه الخبر خاصة وأن شكوى مبابي جاءت بعدما لم يحصل على راتبه خلال أبريل ومايو ويونيو 2024.

وفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في سنة 2022.

وانتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

"ليكيب" أشارت سابقا إلى أن العلاقة بين مبابي وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا.

ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.