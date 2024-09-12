"ساوموني وأساءوا لسمعتي".. دعدور يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمته مع سيراميكا

كشف أحمد دعدور حارس المرمى، عن تفاصيل أزمة مع نادي سيراميكا كليوباترا، بعد فسخ تعاقده يناير الماضي.

ولم يشارك دعدور مع أي فريق بعد منذ يناير الماضي بعد رحيله عن سيراميكا، فيما طالب النادي فتح تحقيق من جانب اتحاد الكرة في الأمر.. طالع التفاصيل من هنا

وكل ما يلي جاء على لسان أحمد دعدور في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com:

انتقلت الصيف الماضي من بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة مع نية الشراء

حصلت على 25 % من مستحقاتي مقدما قبل أن يتم إيقاف مستحقاتي دون سبب

معتز البطاوي المدير الرياضي في نادي سيراميكا كليوباترا أخبرني أن مستحقاتي تم إيقافها حتى المشاركة أساسيا

بعد 4 أشهر من إيقاف المستحقات ومطالبتي بها، ساومني البطاوي بفسخ التعاقد مقابل الحصول على الـ4 أشهر، أو عدم الحصول على مستحقاتي وإيقافي وعدم مشاركتي في المران مع الفريق

رفضت تصعيد الأمر فلا أحب الدخول في أزمات، ووافقت على الحصول على الـ4 أشهر مقابل فسخ التعاقد في يناير 2024، لأنني مسؤول ولدي التزامات وأسرة

قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بيومين كنت على وشك الانتقال لأحد الفرق، ولكن فوجئت أن النادي أوقف الاتفاق معي بعد مكالمات من مسؤول سيراميكا كليوباترا بأنني لا أتدرب بشكل جيد ولا ألعب وأريد الحصول على أموال فقط، وهو غير حقيقي

منذ يناير 2024 لم أنضم لنادي، وخلال الانتقالات الصيفية الحالية كنت على وشك الانتقال لنادي آخر ولكن تكرر الأمر وترديد مسؤول سيراميكا لنفس الأمر أساء لسمعتي وأوقف كل المفاوضات مع الأندية

"صعبت عليا نفسي" بعد ترشيح وكلاء لي للعب في الممتاز ب، بسبب الإساءة لسمعتي من مسؤول سيراميكا

ما ذكره أحد الأشخاص لي أن معتز البطاوي المدير الرياضي في سيراميكا كليوباترا كان يريد التخلص مني في يناير بسبب راتبي الكبير، لأن لديه حارس وهو محمد بسام، وعودة "محمد كوكو" الحارس الآخر من الإصابة.