خبر في الجول – مودرن سبورت يطلب استعارة أحمد عابدين من الأهلي

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 18:54

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - أحمد عابدين

طلب مودرن سبورت من الأهلي استعارة لاعبه الشاب أحمد عابدين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت يرغب في استعارة عابدين لمدة موسم.

وستقوم لجنة التخطيط في الأهلي بعرض الأمر على مارسيل كولر مدرب الفريق عقب عودته من كينيا للقاء جور ماهيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا خاصة في ظل قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

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ورفض كولر قبل ذلك عدة طلبات من أندية لضم عابدين على سبيل الإعارة لحاجة الفريق لجهوده خاصة في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع في الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس قيد أحمد عابدين في قائمته الإفريقية إلى جانب كل من يوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وخاض عابدين مباراتين مع الأهلي خلال الموسم الماضي.

يذكر أنه خلال الانتقالات الصيفية الجارية ضم مودرن سبورت 15 لاعبا جديدا كالتالي:

محمد مجدي قادما من الداخلية (حارس مرمى)

كريم عماد قادما من حرس الحدود (حارس مرمى)

محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي (ظهير أيسر)

طارق محمد قادما من سبورتنج (مدافع)

نادر هشام قادما من وادي دجلة (ظهير أيسر)

فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني (وسط)

عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي (وسط)

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي (لاعب وسط)

محمد أميسي قادما من بلدية المحلة (جناح)

أحمد مصطفى قادما من سموحة (جناح )

محمد مسعد قادما من منتخب السويس (جناح)

محمد صبري قادما من بروكسي (وسط).

أحمد عابدين الأهلي مودرن سبورت
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