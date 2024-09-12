فرانكفورت يعلن موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد هوفنهايم

أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت موعد حسم موقف عمر مرموش مهاجم الفريق، من العودة لخوض المباريات.

ويحل فرانكفورت ضيفا على فولفسبورج السادسة والنصف مساء السبت، في الأسبوع الثالث من الدوري الألماني.

وكشف فرانكفورت عبر موقعه الرسمي: "حسم موقف عمر مرموش من خوض مباراة السبت أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، بعد التدريب الأخير يوم الجمعة بعد لإصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، لذا يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً".

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وأصيب مرموش خلال مواجهة المنتخب المصري أمام كاب فيردي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ليغيب على إثرها عن مواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات ويعود إلى ألمانيا.

ونجح مرموش في إحراز الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك كاب فيردي والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وذكر تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي في تصريحات سابقة للصحفيين: "إصابة عمر مرموش في الركبة ليست قوية كما كنا نخشى في البداية، ليس من المستحيل أن يلعب عمر أمام فولفسبورج، ولكن مشاركته ليست مضمونة أيضا".

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت أن عمر مرموش عاد إلى ناديه يوم الاثنين وخضع لفحوصات يوم الثلاثاء أثبتت إصابته في الرباط الجانبي للركبة.

مهاجم وادي دجلة السابق شارك كأساسي في المباريات الـ3 الأولى بالموسم الجديد، بواقع مباراة في الكأس، ومباراتين في الدوري.

وسجل البالغ من العمر 25 عاما هدفا وصنع 3 في المباريات الـ3 .

في الموسم الماضي، أحرز مرموش 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

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