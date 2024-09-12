خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه لضم ثنائي الزمالك بـ 12 مليون جنيه

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

حمدي علاء - ماجد هاني

أتم نادي زد اتفاقه مع ثنائي الزمالك، ماجد هاني وحمدي علاء ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ماجد هاني

النادي : الزمالك

حمدي علاء

النادي : الزمالك

زد
الزمالك

وعلم FilGoal.com أن ضم الثنائي لا علاقة له بأي صفقة تبادلية لكنه بيع نهائي.

ونجح زد في ضم ثنائي القلعة البيضاء مقابل 12 مليون جنيه.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب ثنائي الزمالك في مركز الوسط.

ويبلغ حمدي علاء من العمر 23 عاما بينما ماجد هاني 21 عاما.

وخرج حمدي علاء على سبيل الإعارة أكثر من مرة لفرق سموحة والبنك الأهلي.

وكان آخرها الموسم الماضي عندما شارك مع فريق سموحة.

ولعب حمدي علاء 21 مباراة مع سموحة الموسم المنقضي.

أما ماجد هاني -21 عاما- فقد لعب الموسم الماضي لبلدية المحلة على سبيل الإعارة.

وخاض ماجد هاني 30 مباراة بقميص بلدية المحلة وسجل هدفا وصنع مثله.

الدوري المصري الزمالك زد حمدي علاء ماجد هاني
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