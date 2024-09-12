كونراد ميشالاك يصل القاهرة.. والزمالك يعلن استلام بطاقته الدولية

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 16:35

كتب : إبراهيم رمضان

البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي

وصل البولندي كونراد ميشالاك لاعب نادي أحد السعودي إلى القاهرة تمهيدا للانضمام إلى الزمالك.

ويجيد اللاعب البولندي صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع ميشالاك لإتمام إجراءات التعاقد والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد وصوله اليوم الخميس.

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في المقابل كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بكونراد ميشالاك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع جوزيه جوميز من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر.

وكان الجامبي مودو بارو هو اللاعب المُفضل من جوميز بينما تم إقناعه بضم ميشالاك بدلا منه.

وجاء ترجيح ميشالاك عن مودو بورو بسبب ابتعاد الجناح الجامبي عن المشاركة في المباريات منذ فترة.

وكانت آخر مباراة خاضها بورو مع ناديه في نهاية يناير الماضي عندما كان معارا إلى صفوف سيفاس سبور التركي.

لا يتوفر وصف.

ويبلغ ميشالاك من العمر 26 عاما وانضم لصفوف أحد في الموسم الماضي قادما من كونيا سبور التركي.

ويجيد ميشالاك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومع أحد لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وفي الموسم الجاري لعب 3 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

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